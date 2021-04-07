На Кариби тепер простіше: Україна запустила безвіз із екзотичної країною

Щоб потрапити на Сент-Вінсент і Гренадіни, українцям тепер не потрібні візи

Українцям тепер буде легше потрапити до карибської держави Сент-Вінсент і Гренадіни – Кабміни двох країн офіційно скасували візи для громадян.

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Про це повідомив 7 квітня нардеп Олексій Гончаренко, опублікувавши відповідну постанову українського уряду.

У листопаді минулого року угоду про взаємне скасування віз з Сент-Вінсент і Гренадіни підписав посол нашої країни в Великобританії Вадим Пристайко, оскільки це острівна держава є частиною Британської Співдружності націй.

"Крок за кроком всі країни Співдружності стануть безвізовими для українців", – написав Пристайко, натякнувши на Канаду, Австралію та Сполучене Королівство.

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Посол нагадав, що дипломатичні відносини з цією екзотичною країною Україна встановила лише трохи більше, аніж рік тому – у вересні 2019-го.

Тепер громадяни України зможуть до 90 днів протягом 180 днів перебувати на території Сент-Вінсента і Гренадін без візи.

Сент-Вінсент і Гренадіни – острівна держава в Карибському морі, яка складається з острова Сент-Вінсент і 32 дрібних островів групи Гренадіни. Головою держави є королева Великої Британії, представлена генерал-губернатором.

Нагадаємо, раніше британський посол Мелінда Сіммонс пояснила, чому Лондон відмовляється підписувати з Києвом угоду про безвізовий перетин кордонів.

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А влітку президент України Володимир Зеленський схвалив безвізовий режим для громадян Австралії і Нової Зеландії, які теж входять до Британської Співдружності націй.

Також дивіться сюжет про загрози українському безвізу з ЄС:

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