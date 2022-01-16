На яких островах засмагав? "Слузі народу" влаштували жорсткий поліцейський допит – відео

Депутат Георгій Мазураш прийшов на ефір засмаглий, чим спровокував безліч питань про його відпочинок

Праворуч Георгій Мазураш, ліворуч Геннадій Москаль. фото: Колаж "Сьогодні"

Ексглава Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль, як колишній працівник органів, в ефірі програми "Велика п'ятниця" на телеканалі Україна 24 влаштував нардепу від "Слуги народу" Георгію Мазурашу справжній допит.

Під час обговорення однієї з тем Москаль звернув увагу на зовнішній вигляд Мазураша.

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"Та ти хоч взуття... хоч би одягся перед такою шановною аудиторією", – сказав він.

Мазураш попросив Москаля не відволікатися на його взуття, оскільки обговорюються важливі теми. Водночас телеоператорів попросили крупним планом показати черевики депутата.

Але Москаль не давав спокою "слузі", зазначивши, що він явно засмагав на якомусь курорті.

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"Що ти розповідаєш, якщо ноги засмаглі, на якому курорті ти був?" – запитав він.

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У відповідь на це ведучі зазначили, що і Москаль теж засмаглий.

Москаль та робота в органах

Геннадій Москаль почав працювати у внутрішніх органах у 1975 році. За час своєї роботи він дослужився від простого інспектора до генерал-лейтенанта міліції. Також він був заступником начальника УВС у Чернівецькій області та начальником УВС у Закарпатській області. Працював за часів Луценка, Ющенка, Наливайченка. У 2019 році залишив посаду голови Закарпатської облдержадміністрації.

У таємному відпочинку запідозрили не лише "слуг"

На початку 2022 року президент України Володимир Зеленський два дні не виходив на зв'язок. Блогер і політичний аналітик Карл Волох повідомив, що має інформацію про те, що глава держави з дружиною та Андрієм Єрмаком вирушив на Сейшели, проте ця інформація не підтвердилася. Президент з'явився у Києві, але про те, де він був ці дні, досі не відомо. А на новорічні свята Зеленський приїхав до Буковеля і розмістився у Radisson Blu Resort Bukovel. Примітно, але в цьому комплексі зупинився олігарх Ігор Коломойський із сім'єю.