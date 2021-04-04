На довиборах в Раду на 87-му окрузі переміг Вірастюк – ЦВК

На довиборах до Верховної Ради на 87-му окрузі переміг кандидат від "Слуги народу" Василь Вірастюк.

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Про це повідомляється на сайті Центральної виборчої комісії.

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За результатами підрахунку 100% бюлетенів ЦВК оприлюднила такі дані:

Василь Вірастюк ("Слуга народу") – 15 076 голосів (31,25%);

Олександр Шевченко ("За майбутнє") – 14 327 (29,69%);

Руслан Кошулинський ("Свобода") – 13 927 (28,86%).

Нагадаємо, раніше партії "Слуга народу" і "За майбутнє" заявили про перемогу своїх кандидатів – Василя Вірастюка та Олександра Шевченка – на довиборах в 87-му окрузі в Івано-Франківській області. Обидві партії посилаються на результати паралельного підрахунку голосів.

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