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Заколот українців поставить крапку для Путіна – мільярдер Бренсон різко висловився про загрозу війни в Україні

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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28 січня, 11:11
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Бренсон закликав світовий бізнес об'єднатися та відстояти суверенітет України
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Президент Росії Володимир Путін не зможе здобути перемогу у війні з Україною. Таку думку висловив засновник корпорації Virgin Group, мільярдер Річард Бренсон. Про це йдеться у статті на сайті його компанії.

Він закликав світових лідерів бізнесу об'єднатися й відстояти суверенітет України в умовах агресії з боку РФ.

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"Для лідерів бізнесу настав момент зібратися та відстояти суверенітет України. Навіть якщо за це доведеться платити, всі ми повинні чітко дати зрозуміти, що агресія завжди неприйнятна, і міжнародний приватний сектор підтримає весь спектр санкцій проти будь-якої держави, яка намагається порушити суверенітет іншої", – сказав Бренсон.

За його словами, у всьому світі лідери бізнесу з великою турботою спостерігають за нарощуванням російських військ на кордоні з Україною.

"Ніколи в останні роки не було більшого ризику повномасштабної війни у світі. Зараз кожному з нас складно приховати своє роздратування. Що у 2022 році, чорт забирай, робить одна країна, накопичуючи танки біля кордонів іншої?" – наголосив він.

Також він зазначив, що на його думку та думку бізнесу, війна між Росією та Україною матиме руйнівні та жахливі наслідки.

"Це ще більше ізолює Росію та її президента від решти світу, зруйнує російську економіку. Звичайно, це завдасть величезної шкоди й страждань людям, молоді й літнім, які намагаються жити у мирі з обох боків кордону", – зазначив бізнесмен.

Путін не зможе перемогти

Бренсон наголошує, що Путін не зможе здобути перемогу у цій війні.

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"Це не той конфлікт, у якому президент Путін може перемогти у довгостроковій перспективі. Хоча його, здається, мало хвилює, що світ думає про його геополітичні амбіції. Його має дуже хвилювати, яким буде майбутнє його власної країни", – сказав він.

Попри все, на його думку, російський народ коли-небудь зрозуміє, що заслуговує на краще.

Хто такий Річард Бренсон

Британський мільярдер Річард Бренсон є засновником корпорації Virgin Group, яка включає близько 400 компаній різного профілю.

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Широку популярність йому приніс політ у космос. Так, у липні 2021 року він злітав до нижньої межі космосу. Також раніше він намагався встановити кілька світових рекордів щодо перетину Атлантики.

Бренсон любить активні види спорту, а також порадувати публіку. Так, 2013 року він з'явився на борту літака з макіяжем. У ролі бортпровідниці він у короткій спідниці ходив салоном літака.

Ситуація на кордоні

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