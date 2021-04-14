Ми витримали. Епідемія коронавірусу починає йти на спад – Степанов

За словами міністра, країна "витримала черговий стрибок захворюваності на COVID-19". Стабілізація ситуації спостерігається в багатьох регіонах

Ситуація з коронавірусом в Україні поліпшується – епідемія починає йти на спад.

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Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, "ми витримали черговий стрибок захворюваності на COVID-19". Стабілізація ситуації спостерігається в багатьох регіонах.

"Вже 10 днів ми спостерігаємо спад захворюваності по Україні. Вчора був перший день, коли кількість виписаних із лікарень перевищила на 22,8% кількість госпіталізованих. Декілька областей, зокрема Івано-Франківська і Закарпатська, вийшли з "червоної зони", – зазначив міністр.

Степанов вважає, що адаптивний карантин допоміг ефективно пройти нову хвилю коронавірусу з "мінімальними обмеженнями".

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"Але деякі регіони, зокрема Київ, а також Хмельницька, Львівська та Полтавська області, продовжують перебувати в "червоній зоні" підвищеної епідемічної небезпеки, ситуація там залишається надскладною. Дуже важливо продовжувати дотримуватися встановлених обмежень і протиепідемічних заходів – носити маски, користуватися антисептиками, уникати скупчень людей", – підкреслив він.

Як повідомлялося раніше, в Україні за останню добу виявили 14 553 нових випадків інфікування коронавірусом.

Крім того, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що по всій країні не вводитимуть загальнонаціональний локдаун, оскільки в деяких областях епідеміологічна ситуація стабілізується.

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