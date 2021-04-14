Русский
$ 28,02
33,32
  1. Влада

Ми витримали. Епідемія коронавірусу починає йти на спад – Степанов

14 квітня, 13:37

Віталій Семченко Віталій Семченко

За словами міністра, країна "витримала черговий стрибок захворюваності на COVID-19". Стабілізація ситуації спостерігається в багатьох регіонах

Ситуація з коронавірусом в Україні поліпшується – епідемія починає йти на спад.

Реклама

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, "ми витримали черговий стрибок захворюваності на COVID-19". Стабілізація ситуації спостерігається в багатьох регіонах.

"Вже 10 днів ми спостерігаємо спад захворюваності по Україні. Вчора був перший день, коли кількість виписаних із лікарень перевищила на 22,8% кількість госпіталізованих. Декілька областей, зокрема Івано-Франківська і Закарпатська, вийшли з "червоної зони", – зазначив міністр.

Степанов вважає, що адаптивний карантин допоміг ефективно пройти нову хвилю коронавірусу з "мінімальними обмеженнями".

В тренді
Тупицького не пустили до КСУ, але зарплату в 300 тисяч продовжують платити
Реклама

"Але деякі регіони, зокрема Київ, а також Хмельницька, Львівська та Полтавська області, продовжують перебувати в "червоній зоні" підвищеної епідемічної небезпеки, ситуація там залишається надскладною. Дуже важливо продовжувати дотримуватися встановлених обмежень і протиепідемічних заходів – носити маски, користуватися антисептиками, уникати скупчень людей", – підкреслив він.

Як повідомлялося раніше, в Україні за останню добу виявили 14 553 нових випадків інфікування коронавірусом.

Крім того, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що по всій країні не вводитимуть загальнонаціональний локдаун, оскільки в деяких областях епідеміологічна ситуація стабілізується.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

епідемія МОЗ коронавірус захворюваність Максим Степанов COVID-19
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Гаряче літо 2014 го: коротка історія АТО в семи постах на Facebook
Гаряче літо 2014 го: коротка історія АТО в семи постах на FacebookВлада
Увійти в ЄС і НАТО, але без Донбасу – 9 простих запитань про переговори Байден – Путін
Увійти в ЄС і НАТО, але без Донбасу – 9 простих запитань про переговори Байден – ПутінВлада
Мендель заявила, що на кордонах України стоять 80 тисяч російських солдатів
Мендель заявила, що на кордонах України стоять 80 тисяч російських солдатівВлада
Так виглядає їжа депутата:
Так виглядає їжа депутата: "слуга народу" показав свій обід в машині (фото)Влада
ООН відреагувала на російську ескалацію на Донбасі
ООН відреагувала на російську ескалацію на ДонбасіВлада
Валютні кредити за день переведуть у гривню: Рада ухвалила потрібні закони
Валютні кредити за день переведуть у гривню: Рада ухвалила потрібні закониФінанси

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти