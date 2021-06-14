"Ми зробили все – настав час дій": Зеленський зідзвонився з Джонсоном

Президент України сказав британському прем'єру, що час розмов закінчився – настав час НАТО приймати рішення

Після квітневої розмови сьогодні президент Володимир Зеленський знову зідзвонився з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном. Головною темою стало питання вступу України в НАТО, а також обговорили Донбас і "Північний потік – 2".

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Про це повідомляє пресслужба ОПУ.

НАТО

На Банковій нагадали, що напередодні відбувся саміт "Групи семи", а сьогодні стартує саміт НАТО. Тому співрозмовники очікувано насамперед поговорили про перспективи України. Зеленський пояснив, що Україна проводить реформи в умовах війни.

"Ми зробили все, що потрібно для отримання Плану дій щодо членства. Настав час, щоб наші партнери та союзники по Альянсу підтримали Україну конкретними діями та рішеннями", – сказав президент.

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Війна на Донбасі

Зеленський розповів Джонсону про ситуацію на фронті і поблизу кордонів України, де Росія погрожує своїми військами. Він пояснив, що агресор так і не відвів повністю свої сили, і рівень військової загрози для України залишається високим.

У зв'язку з цим президент вказав на важливість співпраці з Великою Британією у сфері розвитку оборонних можливостей України та зміцнення українського флоту.

"Північний потік – 2" і саміт щодо Криму

Глава держави звернув увагу британського прем'єра на небезпеку запуску російського газопроводу і зазначив, що його введення в єксплуатацію неприпустиме.

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Володимир Зеленський підтвердив запрошення Борису Джонсону відвідати Україну для участі в інавгураційному саміті Кримської платформи у Києві і заходах з нагоди 30-ї річниці незалежності України.

Як повідомляли новини "Сьогодні", напередодні Зеленський подякував G7 і Євросоюзу за підтримку і вимогу до Росії. Лідери "Великої сімки" та ЄС в неділю прийняли комюніке, в якому визнали РФ стороною конфлікту на Донбасі.