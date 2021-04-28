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"Ми не відправляємо у відставку": в Раді пояснили, чи буде звільнення Степанова

28 квітня, 10:15

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Фракція Голос намагається скликати позачергове засідання щодо Степанова, але, виявляється, звільнення йому однаково не світить

На сьогодні питання відставки міністра охорони здоров'я Максима Степанова не стоїть, незважаючи на збір підписів в Раді для обговорення цього питання. Депутати не можуть ініціювати звільнення, а прем'єр-міністр не зробив відповідного подання в парламент. Про це розповіла в коментарі телеканалу "Україна 24" народний депутат від "Слуги народу" Ірина Верещук.

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Ірина Верещук. Фото: facebook.com/vereschuk.iryna

Ірина Верещук. Фото: facebook.com/vereschuk.iryna

"Таке питання навіть не стоїть. Ми не обговорювали у фракції питання відставки Степанова", – сказала вона.

Верещук також прокоментувала збір голосів фракцією "Голос" для скликання позачергового засідання щодо розгляду питання звільнення Степанова. За її словами, законодавство не наділяє депутатів правом ініціювати звільнення міністра.

"Ми не відправляємо у відставку. Так, це недопрацювання законодавців. Ми можемо лише внести (питання в Раду) – це буде політична заява. Прем'єр-міністр має вносити кандидатуру щодо звільнення і лише тоді його можна буде звільнити. Тому жодної юридичної сили (для відставки Степанова) збір голосів не матиме", – пояснила депутат і додала, що депутати лише можуть висловити недовіру міністру.

Верещук згодна, що до Степанову є серйозні питання, але на сьогодні "Слуга народу" не піднімала питання його відставки.

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Нагадаємо, нардеп Олексій Гончаренко заявляв, що нібито Офіс президента хоче в четвер, 29 квітня, звільнити Степанова. Сайт "Сьогодні" розбирався, чи можуть звільнити міністра охорони здоров'я.

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