Ми ніколи не забудемо Крим і Донбас: Кондоліза Райс про членство України в НАТО

Американський дипломат закликала країни НАТО прийняти до свого складу Україну і Грузію

Колишній держсекретар США (2005-2009) Кондоліза Райс вважає, що Україна і Грузія повинні стати повноправними членами НАТО і їм необхідно надати План дій щодо членства в Альянсі. Про це вона заявила під час молодіжного Київського безпекового форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну".

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Вона нагадала, що гарантії Бухарестського саміту НАТО про членство України все ще залишаються.

"Як головна світова організація з колективної безпеки демократичних держав, НАТО неминуче повинна включити Україну та Грузію, а для цього – підтримати План дій щодо членства України та Грузії", – сказала Райс.

Вона також пообіцяла, що НАТО ніколи не забуде того, що Росія зробила проти України.

"Світ ніколи не забуде того, що відбулося в Криму, і те, що триває на сході України", – сказала ексдержсекретар.

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Райс зазначила, що за 30 років незалежності України було багато складних обставин, багато злетів і падінь, але українці все одно прагнули до демократичного і процвітаючого майбутнього.

"І я хочу, аби ви знали: ваші друзі у Сполучених Штатах Америки, у всьому демократичному світі та демократичній Європі знають та розуміють, яким важким є цей шлях, та цінують усі досягнення України за ці 30 років", – резюмувала дипломат.

Як ми вже писали, Яценюк нагадав Путіну, що Україна вже давно отримала гарантії вступу в НАТО.