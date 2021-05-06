Ми цінуємо, що США солідарні з Україною – про що говорили Шмигаль і Блінкен

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся в Києві з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Глава Держдепу прибув до Кабінету міністрів о 13:30 у четвер, 6 травня, після зустрічей з президентом України Володимиром Зеленським та головою МЗС Дмитром Кулебою.

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Глава українського уряду опублікував на своїй сторінці в Twitter фото з держсекретарем США і заявив, що розцінює візит Блінкена як прояв підтримки і високого рівня українсько-американських відносин, і наголошує на можливості розвитку міждержавного партнерства на базі спільних інтересів обох країн.

"Радий особистій зустрічі з Ентоні Блінкеном. Візит до України – це прояв надійної підтримки і високого рівня наших відносин. Спільні інтереси України і США є надійним фундаментом для подальшого розвитку стратегічного партнерства", – написав Шмигаль.

Як зазначив прем'єр, основна тема переговорів стосувалася співпраці у сфері енергетичної безпеки.

"Обговорили з держсекретарем Блінкеном напрямки співпраці. Україна налаштована на продовження ключових реформ. Питання енергетичної безпеки зараз особливо актуальне через загрозу "Північного потоку – 2". Ми цінуємо, що США в цьому питанні солідарні з Україною", – розповів Шмигаль.

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Нагадаємо, після прильоту глава Держдепу заявив, що його візит до Києва – це важлива можливість обговорити агресію Росії і реформи в Україні.

Всі подробиці в спецтемі Візит держсекретаря США Ентоні Блінкена до України.