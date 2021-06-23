Мустафа Найєм після звільнення з "Укроборонпрому" знайшов нову роботу

Майже три місяці тому він був звільнений з Укроборонпрому, але відпочивати довелося недовго – де тепер буде працювати Найєм

Нещодавно звільнений з "Укроборонпрому" Мустафа Найєм опинився у команді нового міністра інфраструктури Олександра Кубракова.

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Про це він сам зізнався сайту Бабель.

Він став радником міністра інфраструктури на громадських засадах.

Найєм відповідатиме за напрямок безпеки на транспорті, управління майном і корпоративними правами. Зокрема, він буде курувати реформу Державної служби України з безпеки на транспорті, яка, крім іншого, передбачає передачу деяких функцій від Міністерства інфраструктури до Національної поліції.

Як повідомляли новини "Сьогодні", у квітні Мустафу звільнили з посади заступника гендиректора "Укроборонпрому" через скорочення його посади в рамках реорганізації. Він зазначав, що за два роки роботи його команді вдалося витягнути концерн з багаторічної репутаційної ями, розблокувати частину мертвих контрактів і розгорнути велику реформу по всіх фронтах. Читайте детальніше в нашому матеріалі, за що прибрали Найєма.

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Пізніше звільнений з "Укроборонпрому" Найєм відзвітував про зарплату у 3 мільйони гривень. Щомісяця він отримував понад 800 тисяч гривень.