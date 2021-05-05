Чи може священник бути депутатом? Глава УГКЦ Шевчук дав відповідь

Архієпископ розповів, що буде з тими священнослужителями, які таки вирішать іти в політику

Священники Української греко-католицької церкви не можуть балотуватися в депутати, оскільки це забороняє її внутрішній статут. Про це розповів в інтерв'ю Українській правді глава УГКЦ Блаженніший Святослав Шевчук.

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За його словами, незважаючи на правила, є священники, які порушують церковну інструкцію.

"Священнослужитель не може бути членом політичної партії, яка йде до влади. Інші церкви мають іншу позицію. У нас це чітка заборона. Є чітка інструкція, як мають поводитися священнослужителі, зокрема в контексті виборчої кампанії. Хоча ми констатуємо певні факти, що є порушення, священники порушують цю інструкцію", – сказав Шевчук.

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В УГКЦ є чітка інструкція, яка забороняє священнослужителю бути кандидатом в депутати і за її порушення єпископ суспендує священнослужителів (забороняє здійснювати священницькі функції).

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"З іншого боку, ми сьогодні маємо справи з кричущим популізмом. Той чи інший мер, та чи інша політична партія буде озвучувати те, що люди хочуть чути. Чи потім буде виконувати те, що обіцяли, – ні. Але для того, щоб прихильність здобути, і до церкви будуть ходити, і будуть показувати свою набожність на камеру, щоб завоювати симпатію. І це є великою бідою", – резюмував Шевчук.

Нагадаємо, ще в 2019 році священникам ПЦУ теж заборонили бути депутатами Ради. Предстоятель церкви Епіфаній розповів, на якому рівні дозволено обиратися клірикам.

Як ми вже писали, нещодавно п'яний священник влаштував бешкет у центрі Києва. Спочатку він сильно штовхнув якусь дівчину, а потім на запитання людей, "з якої він церкви", показав середній палець.