Можемо стати ідеальними партнерами: Греція підтримує вступ України в ЄС і НАТО

Глава грецького МЗС вважає, що Україна істотно просунулася в реформах, необхідних для вступу до Євросоюзу

Греція зацікавлена у вступі України до Євросоюзу та НАТО, вона завжди підтримувала і підтримуватиме європейські прагнення нашої країни та поглиблення асоціації з ЄС у всіх сферах.

Про це заявив глава грецького МЗС Нікос Дендіас на зустрічі з українським колегою Дмитром Кулебою під час візиту до Києва, передає прес-служба МЗС України.

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"Ми зацікавлені у вступі України до Європейського Союзу, де наші країни могли б стати ідеальними партнерами. Крім того, Греція як член НАТО допомагає Україні у зміцненні її обороноздатності, зокрема в регіоні Чорного моря, а також підтримує вступ України до НАТО за виконання нею необхідних умов", – сказав Дендіас.

Він додав, що Греція також вітає долучення України до заяв та рішень ЄС, зокрема з Європейської зеленої угоди.

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Крім того, на думку Дендіаса, Україна істотно просунулася в реформах, необхідних для вступу до Євросоюзу.

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"Україна значно просунулася за допомогою ЄС в напрямку впровадження амбітних реформ, успіх яких є запорукою вступу України до ЄС", – зазначив він.

Дмитро Кулеба своєю чергою відзначив високий рівень відносин між Україною і Грецією у різних сферах і подякував грецькому колезі за спрощення умов поїздок українців до Греції, а також запропонував розвивати паломницький, зелений, гастрономічний туризм як грецьких туристів до України, так і українських у Грецію.

Глава МЗС України також розповів Дендіасу про ситуацію в зоні російсько-українського збройного конфлікту в регіоні Чорного моря і в тимчасово окупованому Криму і подякував за підтримку Грецією суверенітету, незалежності і територіальної цілісності нашої держави на двосторонньому рівні і в рамках ЄС.

Також обговорювалося збільшення обсягів торгівлі та інвестицій.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вважає, що Європі час зробити крок назустріч Україні, оскільки наша країна вже зробила досить багато для членства у ЄС і НАТО.

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Ми також писали, що уряд Греції офіційно дозволив в'їзд туристам із України з 14 травня у разі дотриманні ряду умов.

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