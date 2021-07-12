Можуть вигнати з Ради: Разумков відчитав Юрченко з скандал у Львові

На сьогоднішній день в українському законодавстві немає норми, яка могла б очищати парламент від п'яних залетів депутатів

Разумков відчитав Юрченко. Колаж "Сьогодні"

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков розкритикував нардепа Олександра Юрченка за нетверезе водіння і заявив, що в разі визнання судом провини той може позбутися депутатського мандата. Про це глава парламенту сказав на Погоджувальній раді з лідерами фркцій.

"Закон повинен бути один для всіх. Мені дуже шкода, що сьогодні в українському законодавстві немає норми, яка могла б очищати Верховну Раду від таких дій колег. Думаю, нам потрібно попрацювати у цьому плані і, можливо, внести відповідні зміни", – сказав він.

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Разумков нагадав присутнім, що кримінальна відповідальність і вирок суду є підставою для того, щоб депутат позбувся мандата.

"Про це треба пам'ятати, і не тільки через мандата... Нас обирали люди, давайте так, щоб нам не соромно було в очі дивитися ні на округах, ні на відпочинку. Звертаюся до всіх колег – кожен спочатку нехай думає, що він робить, щоб потім не червоніла Верховна рада і в цілому влада", – підкреслив спікер парламенту.

Як повідомляли новини "Сьогодні", з’ясувалося, що нардеп Юрченко був під наркотиками під час ДТП – це підтвердила експертиза. Він заперечував висновки лікарів і відмовився підписувати протокол.

Тим часом сам Юрченко виправдався за ДТП. Він стверджує, що наркотики не приймав, і навіть здав кілька тестів у київських клініках.

Юрченко повертається до Києва зі Львова на своєму "Мустангу":