Можуть влаштувати теракт! У Раді заговорили про чеченський сценарій в Україні

Нардеп Костенко розповів, які провокації може зробити Росія, щоб виправдати вторгнення до України

Костенко розповів, що у Росії є кілька сценаріїв для провокації / Фото: Колаж: Сьогодні

Росія може використати будь-який привід, зокрема теракт, для того, щоб скомпрометувати Україну. Про це в ефірі телеканалу Україна 24 заявив народний депутат від партії "Голос" Роман Костенко.

За його словами, та інформація, якою він володіє, і яку озвучували західні ЗМІ, цілком може втілитись у реальність, і російська сторона піде за "чеченським сценарієм".

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Провокації будуть

Роман Костенко

Говорячи про самопроголошені "ЛДНР" та про перекидання танків до лінії розмежування, записи відеопровокацій, він зазначив, що такий сценарій не виключений.

"Нещодавно була заява Пушиліна про те, що диверсійні підрозділи та диверсанти діють на території т.зв. "ЛДНР". Ми повинні бути готові до того, я говорив ще про це, до того, як наші партнери це опублікували цю інформацію, що Росія може використати будь-який привід, зокрема, теракт: не дай Боже, це буде школа, лікарня або якась державна установа, для того, щоб скомпрометувати Україну, щоб дати собі такий привід для офіційного вторгнення".

За його словами, провокації плануються для того, щоб звинуватити Україну та потім ввести війська, так, як це було зроблено у Беслані.

"Ці заяви ще раз показують, що вони представляють усім Україну у такому світлі, щоб потім усі подумали, що це саме Україна створила такі умови для ескалації. Це тактика Росії, і ми пам'ятаємо, як почалася чеченська війна (Беслан). Ми пам'ятаємо, як росіяни самі підривали свої будинки та створювали умови для того, щоб знайти привід убивати чеченців", – сказав він.

Чеченський варіант

Захоплення школи у Беслані 2004 рік

Експерти в ефірі телеканалу Україна 24 заявили, що президент Росії Володимир Путін добивається того, щоб Україна платила данину окупованим районам Донбасу так само, як сама РФ із 90-х років платить Чечні.

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Виконавчий директор Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко вважає, що найближчим часом Україну змушуватимуть до виконання Мінських угод у російському трактуванні. За його словами, фактично це означає "приєднання України до ОРДЛО із усіма можливими наслідками".

У той же час професор кафедри міжнародних відносин НАУ Максим Ялі зазначив, що 10 лютого буде зустріч радників голів "нормандського формату", на якій від України вимагатимуть прямих переговорів із ватажками окупаційних адміністрацій.

Що за новий фейк Росії

3 лютого видання New York Times і Washington Post повідомили, що Росія може використовувати відео, щоб звинуватити Україну в "геноциді російськомовного населення", а також скористатися обуренням щодо цього відео, щоб виправдати своє вторгнення. Інший варіант подій – щоб ватажки бойовиків на Донбасі "закликали Москву втрутитися".

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Представник Пентагону Джон Кірбі підтвердив дані розвідки про те, що РФ готувала фейкове відео про "атаку" ЗСУ на російськомовне населення. Також Кірбі розповів, що в РФ планували інсценувати атаку нібито українських спецназівців чи розвідників на росіян чи російськомовних громадян. При цьому військова техніка мала виглядати схожою на техніку ЗСУ або на ту, що поставлена Україні із Заходу.

Україна вже в курсі

Голова МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що американська розвідка поділилася інформацією про нові плани Кремля і що зараз загроза вторгнення з боку Росії і нові сценарії Кремля обговорюються із західними партнерами.

У свою чергу ексміністр МВС Арсен Аваков заявив, що президент Росії Володимир Путін фейковими відео, яке потрібне для приводу вторгнення до України, намагається маніпулювати свідомістю людей, але всі його спроби зробити це розносяться вщент.

"Кіно йому треба, безсоромні очі йому треба кудись подіти. Їх можна вперти в цей сюжет про розіп'ятого хлопчика. Ми 2014 року, коли були в Слов'янську, подивилися цей сюжет і всі посміялися. Хто в це повірить? І тут цю пропаганду Не пам'ятаємо всю знайдену візитку Яроша. Я впевнений у тому, що Путін може показати по телевізору, що особисто Ярош, чи Білецький, чи хтось із націоналістів під українським прапором заряджають гармату, і від цього розлітається вщент якась московська вежа. Це абсурд, але в "кремлівському театрі" абсурду це "пролазить", – сказав він.

Аваков також зазначив, що завдяки США Україна дізнається першою про плани Кремля, і це треба цінувати. За його словами, допомога служб розвідок різних країн допомагає Україні орієнтуватися у планах Кремля.

РФ хоче визнати незалежність "ЛДНР"

19 січня депутати Держдуми РФ звернулися до президента Росії Володимира Путіна з проханням визнати так звані самопроголошені "ДНР" та "ЛНР". Проєкт відповідної ухвали внесли 11 депутатів-комуністів.

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук дав пораду Російської Федерації на тлі її планів. За його словами, спроби психологічного тиску на Україну тривають. Стефанчук запропонував Росії зосередитись на своїх проблемах.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що можливе визнання Держдумою РФ так званих "ДНР" та "ЛНР" дорівнюватиме виходу Росії з Мінських домовленостей.