Чи можуть Зеленському оголосити імпічмент? У президента дали відповідь

Веніславський пояснив, що потрібно для запуску процедури імпічменту

У Верховній Раді не знайдеться достатньої кількості депутатів для ініціювання процедури імпічменту президенту України Володимиру Зеленському у відповідь на закриття трьох телеканалів.

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Про це заявив представник глави держави у Конституційному Суді, нардеп від "Слуги народу" Федір Веніславський, передає Інтерфакс-Україна.

Напередодні деякі опозиційні політики заявляли, що мають намір ініціювати процедуру імпічменту президенту за його рішення про санкції. Ось тільки підстав для цього і можливостей у опозиціонерів немає, вважає депутат.

Він нагадав, що для імпічменту юридичною підставою повинна бути, наприклад, державна зрада. А запровадивши санкції проти телеканалів, президент виконав свої конституційні обов'язки – це було повністю законно.

"Понад те, президент був зобов'язаний ввести в дію це рішення, тому що це конституційна вимога. І, відповідно, це рішення не містить жодниїх підстав, щоб звинуватити його в будь-яких протиправних діях", – наголосив представник президента в КС.

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Водночас Веніславський пояснив, що в Раді не зможуть навіть запустити процедуру імпічменту.

"226 голосів є підставою для початку процедури імпічменту. Тобто ні 226 голосів, ні 150, які необхідні для створення тимчасової слідчої комісії, зараз точно не зберуть", – сказав він і додав, що більшість політичних сил підтримують рішення Зеленського.

Як повідомляли новини "Сьогодні", увечері 2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції проти телеканалів "112", ZIK і NewsOne. Обмеження передбачають анулювання ліцензій і заборону користуватися радіочастотним ресурсом України. В СБУ назвали причини блокування каналів. Канали у своїй заяві назвали це наступом на свободу слова і розправою.

Але увечері 4 лютого указ Зеленського про санкції було оскаржений у Верховному Суді.

Відео: Сьогодні

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