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"Думка РФ не має ніякого значення": Кравчук розповів про вступ України в НАТО

5 березня, 00:48

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Україна має тільки один шлях захистити землю від російського агресора

Думка Росії стосовно питання України в НАТО не має ніякого значення.

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Про це в ефірі одного з телеканалів заявив голова української делегації в Тристоронньої контактній групі Леонід Кравчук.

За його словами, станом на сьогодні Україна захищає свою землю від російського агресора.

"Нещодавно чув інтерв'ю генсека НАТО: крім усього іншого він сказав, що голосувати, бути Україні в НАТО чи ні – будуть 29 членів НАТО і ніякого значення думка Росії тут не грає ролі", – сказав Кравчук.

Він зазначив, що в України є тільки один шлях захистити свою можливість будувати незалежну державу – стати членом НАТО.

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"Де хто був, де колись говорив – це вже історія і її приліпити до сьогоднішнього дня можна тільки штучно, або для того тільки, щоб відвернути нашу мету, нашу мету від головного – стати членом НАТО. Працювати, виконувати те, що передбачено, виконувати план НАТО. Виконувати пакети, які передбачені для України", – підбив підсумки Кравчук.

Раніше ми писали, що Україна сподівається на підтримку Сполучених Штатів в якнайшвидшому просуванні до членства в НАТО.

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