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"Містер стиль" та найяскравіший приклад: що кажуть про нового прессекретаря Никифорова колеги (відео)

9 липня 2021 23:52

Юлія Ляхова , Юрій Гула

Уже з перших сюжетів Сергій Никифоров запам’ятався глядачам, міг доступно розказати про політику

Новий пресссекретар президента Сергій Никифоров. Фото: скріншот

Новий пресссекретар президента Сергій Никифоров. Фото: скріншот

Новий прессекретар президента України Володимира Зеленського Сергій Никифоров з 2018 року працював на каналах "Україна" та "Україна-24".

Ще до роботи на каналі "Україна" він пройшов серйозну школу. Навчався в національному університеті імені Тараса Шевченка на факультеті журналістики і водночас працював на телебаченні.

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"Він сильний у фактажі. На нього завжди можна покластися на якісь політичні події, історичні, у перекладі, тому що він володіє і французькою і англійською мовами. І в українській мові Сергій дуже класно вправляється", – каже ведуча телеканалу "Україна 24" Тала Калатай.

Завжди в сорочці або піджаку, в редакції його називали "містер стиль". Таким Сергій Никифоров з’явився в ньюзрумі телеканалу "Україна". Уже з перших сюжетів він запам’ ятався глядачам. Міг доступно розказати про політику.

У стінах ньюзруму "Сьогодні" за три роки Никифоров виріс від штатного кореспондента до ведучого новин, а згодом ранкового інформаційного шоу на телеканалі "Україна 24".

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Юрій Сугак, головний редактор НГУ, зазначив, що прикладом чудової реалізації таланту можна назвати його кар’єру.

"У нас найяскравішим зараз прикладом є кар'єра Сергія Никифорова. Який був і журналістом-міжнародником, і журналістом в новинах і ведучим. Але при цьому Сергій висвітлював діяльність під час виборчої компанії Володимира Зеленського, працював в його штабі. Він брав перше інтерв'ю після перемоги Володимира Зеленського", – каже він.

Але з президентом їх об’єднала не лише робота. Обидва родом із Кривого Рогу. Обидвоє захоплюються КВК: коли Зеленський виступав на сцені – його чинний прессекретар був у групі підтримки. А персональна підтримка та опора самого Сергія – його родина: жінка та двоє дітей – хлопчик і дівчинка, яким і тепер намагатиметься приділяти час, попри вкрай щільний графік.

Амбітний і працездатний, – відгукуються колеги про Сергія. І хоча на посаду пресссекретаря був суворий відбір і 70 кандидатів на місце – з дистанції не зійшов і досяг мети.

Нагадаємо, у травні стало відомо, що його попередниця Юлія Мендель написала заяву на звільнення з посади прессекретаря президента. Ось тільки далеко вона не пішла. Радник глави ОПУ Михайло Подоляк розповідав про нову посаду Мендель.

Всі подробиці в спецтемі Зустріч Зеленського і Меркель в Берліні 12 липня: подробиці

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