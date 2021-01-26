Світові лідери другий день вітають Зеленського: що пишуть президенту

Світові лідери продовжують вітати президента України Володимира Зеленського з днем народження, який він відзначав 25 січня. Але повідомлення приходять досі.

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Про це повідомили в Офісі глави держави.

Президент Молдови Майя Санду

Вона побажала міцного здоров'я, щастя і благополуччя, а також подякувала за гостинність і відкритість, з якою молдавську делегацію зустрічали у Києві під час недавнього офіційного візиту.

"Переконана, що конструктивні дискусії щодо поточних питань порядку денного молдовсько-українських відносин та досягнуті нами домовленості якнайшвидше трансформуються у конкретні спільні дії на благо наших громадян".

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Президент Литви Гітанас Науседа

Він побажав Зеленському сил в подальшому просуванні України на шляху євроатлантичної інтеграції.

"Шановний Володимире, з днем народження! Нехай цей рік буде сповнений успіху та міцного здоров’я для вас та вашого народу".

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган

"Наші відносини на рівні стратегічного партнерства, що спираються на добросусідство, спільні інтереси та взаємоповагу, мають особливе значення з точки зору миру та спокою нашого регіону. Користуючись цією нагодою, зичу вашій високоповажності здоров'я та щастя та передаю дружньому українському народу побажання добробуту та всіляких гараздів".

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Президент Азербайджану Ільхам Алієв

"Я високо ціную ваші зусилля, спрямовані на поглиблення цих відносин. Я вірю, що зв'язки між нашими країнами будуть розвиватися та розширюватися відповідно до інтересів наших народів".

Як повідомляли новини "Сьогодні", Володимиру Зеленському 25 січня "стукнуло" 43, а вітати його почали з самого ранку. Першими відзначилися "слуги народу", які нагадали про успіхи глави держави. Було і яскраве привітання від українців з усіх куточків країни в одному відео:

Відео: president.gov.ua

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