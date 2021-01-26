Русский
$ 28,17
34,23
  1. Політика

Світові лідери другий день вітають Зеленського: що пишуть президенту

26 січня, 17:52

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Бажаю вашій високоповажності здоров'я і щастя, написав в листі Ердоган

Світові лідери продовжують вітати президента України Володимира Зеленського з днем народження, який він відзначав 25 січня. Але повідомлення приходять досі.

Реклама

Про це повідомили в Офісі глави держави.

Президент Молдови Майя Санду

Вона побажала міцного здоров'я, щастя і благополуччя, а також подякувала за гостинність і відкритість, з якою молдавську делегацію зустрічали у Києві під час недавнього офіційного візиту.

"Переконана, що конструктивні дискусії щодо поточних питань порядку денного молдовсько-українських відносин та досягнуті нами домовленості якнайшвидше трансформуються у конкретні спільні дії на благо наших громадян".

Реклама

Президент Литви Гітанас Науседа

Він побажав Зеленському сил в подальшому просуванні України на шляху євроатлантичної інтеграції.

В тренді
"43 по паспорту, 30 – в душі": Зеленський показав фото зі спортзалу

"Шановний Володимире, з днем народження! Нехай цей рік буде сповнений успіху та міцного здоров’я для вас та вашого народу".

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган

"Наші відносини на рівні стратегічного партнерства, що спираються на добросусідство, спільні інтереси та взаємоповагу, мають особливе значення з точки зору миру та спокою нашого регіону. Користуючись цією нагодою, зичу вашій високоповажності здоров'я та щастя та передаю дружньому українському народу побажання добробуту та всіляких гараздів".

Реклама

Президент Азербайджану Ільхам Алієв

"Я високо ціную ваші зусилля, спрямовані на поглиблення цих відносин. Я вірю, що зв'язки між нашими країнами будуть розвиватися та розширюватися відповідно до інтересів наших народів".

Як повідомляли новини "Сьогодні", Володимиру Зеленському 25 січня "стукнуло" 43, а вітати його почали з самого ранку. Першими відзначилися "слуги народу", які нагадали про успіхи глави держави. Було і яскраве привітання від українців з усіх куточків країни в одному відео:

Відео: president.gov.ua

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

день народження вітання Володимир Зеленський

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

"Це не Юля. Хто це?": Тимошенко знову змінила імідж (фото)Політика
Володимиру Зеленському – 43. Як вітають президента з днем народження
Володимиру Зеленському – 43. Як вітають президента з днем народженняПолітика
Мендель розповіла, що Зеленський попросив на день народження
Мендель розповіла, що Зеленський попросив на день народженняПолітика
Рада погодилася пустити в Україну війська країн НАТО
Рада погодилася пустити в Україну війська країн НАТОПолітика
Гончаренко журналістам РФ в ПАРЄ: Вашій делегації місце в
Гончаренко журналістам РФ в ПАРЄ: Вашій делегації місце в "кімнаті бруду" Путіна (відео)Політика
Українцям можуть компенсувати січневі тарифи на газ
Українцям можуть компенсувати січневі тарифи на газНовини ЖКГ

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти