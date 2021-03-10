Єрмак: Мирний план щодо Донбасу – на столі, чекаємо схвалення Росією

Якщо Росія не підпише – покаже, що не хоче миру

План мирного врегулювання на Донбасі, підготовлений Україною і західними партнерами, чекає, коли Росія або схвалить його, або заявить відкрито, що не хоче миру.

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Про це заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак під час онлайн-дискусії на тему "Конфлікт на Сході України: перспективи на 2021", передає "Укрінформ".

"Сьогодні на столі лежить конкретний план мирного врегулювання, запропонований Німеччиною і Францією, доопрацьований України, який, як ми вважаємо, відповідає духу "Мінська", відповідає нормам міжнародного права... Підкреслюю, план мирний – на столі... і ми дуже чекаємо на таку ж позицію з боку РФ", – заявив Єрмак.

За його словами, якщо Росія не погодиться, це означатиме, що "вона не хоче припинення війни і настання миру на території Донбасу".

Єрмак додав, що йдеться про "дуже потужний крок", запропонований Німеччиною і Францією, який буде "предметом потужного обговорення за тиждень-два" під час відеоконференції в "нормандському форматі": створення так званих кластерів, які можуть стати в разі узгодження основою для Дорожньої карти, "яка закінчилася б встановленням миру на Донбасі, реінтеграцією окупованих територій і проведенням місцевих виборів"

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Нагадаємо, на думку представника України в Тристоронній контактній групі Сергія Гармаша, Росія готує на Донбасі військову провокацію, розраховуючи на відповідь українських військових, щоб був привід ввести в ОРДЛО "російських миротворців".

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