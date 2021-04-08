Мир на Донбасі за рік і відмова Києва від "Мінська": в Кремлі зробили гучні заяви

Дмитро Козак каже, що потрібно дотримуватися Мінських домовленостей

Заступник глави адміністрації президента РФ Дмитро Козак вважає, що Україна не має наміру розв'язувати бойові дії на Донбасі.

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Про це повідомляє російське агентство "Інтерфакс".

На думку представника Кремля, це піар, який супроводжується імітацією військової загрози, хоча реальних намірів розв'язати повномасштабну війну – нема.

При цьому Козак цинічно заявив, що збройний конфлікт на Донбасі може бути врегульовано за рік, якщо дотримуватися домовленостей, промовчавши про те, що саме Росія відмовляється вивести окупаційні війська з української території і передати кордон з РФ під контроль Києва.

За його словами, Києву ніхто не забороняє денонсувати Мінські угоди щодо врегулювання ситуації на Донбасі. При цьому Козак звинуватив владу України в недотриманні "Мінська" на тлі запевнень у прихильності до угоди. І якщо так піде і далі, домовитися буде неможливо, додав заступник голови адміністрації президента РФ.

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Нагадаємо, Київ, Париж і Берлін неодноразово нагадували Москві про необхідність виконання Мінських домовленостей і взятих РФ на себе обов'язків, проте вони так і залишилися непочутими.

Росія у відповідь звинувачувала Україну в саботажі Мінських угод і продовжувала надавати підтримку проросійським бойовиків на Донбасі – живою силою, бойовою технікою, боєприпасами і пальним.

А зараз Росія зібрала біля кордонів України максимальні за шість років сили – бронетехніку, артилерію і десантні частини.

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