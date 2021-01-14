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Мін'юст пояснив, чому рішення ЄСПЛ щодо Криму розблокує інші справи проти Росії

14 січня, 20:33

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Справа "Україна проти Росії" відкриває нові можливості, каже Іван Ліщина

Перше рішення Європейського суду з прав людини у справі "Україна проти Росії" щодо Криму розблокує низку інших справ, що стосуються наслідків окупації півострова.

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Про це з посиланням на заступника міністра юстиції, урядового уповноваженого з питань ЄСПЛ Івана Ліщину, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, рішення суду вже нині відкриває нові можливості для звичайних українських громадян і комерційних підприємств, які постраждали від окупації Криму Росією.

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"Визнання того, що Москва отримала контроль над Кримом ще в лютому (2014 року. – Ред.), дає їм можливість скаржитися в Страсбург і розблокує ряд справ, які вже є в Страсбурзі, але заморожені, оскільки чекали рішення про юридичну відповідальність Росії за порушення в Криму в період з 27 лютого по 18 березня", – пояснив він.

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Нагадаємо, міністр юстиції Денис Малюська назвав перемогою рішення ЄСПЛ у справі України проти Росії за порушення прав людини в окупованому Криму.

А міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає рішення суду щодо Криму важливим кроком у притягненні Росії до відповідальності за агресію проти України.

Всі подробиці в спецтемі Події в Криму

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