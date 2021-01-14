Мін'юст пояснив, чому рішення ЄСПЛ щодо Криму розблокує інші справи проти Росії

Перше рішення Європейського суду з прав людини у справі "Україна проти Росії" щодо Криму розблокує низку інших справ, що стосуються наслідків окупації півострова.
Про це з посиланням на заступника міністра юстиції, урядового уповноваженого з питань ЄСПЛ Івана Ліщину, повідомляє "Європейська правда".
За його словами, рішення суду вже нині відкриває нові можливості для звичайних українських громадян і комерційних підприємств, які постраждали від окупації Криму Росією.
Читайте також: Історичне рішення ЄСПЛ щодо Криму: 6 головних тез для України
"Визнання того, що Москва отримала контроль над Кримом ще в лютому (2014 року. – Ред.), дає їм можливість скаржитися в Страсбург і розблокує ряд справ, які вже є в Страсбурзі, але заморожені, оскільки чекали рішення про юридичну відповідальність Росії за порушення в Криму в період з 27 лютого по 18 березня", – пояснив він.
Нагадаємо, міністр юстиції Денис Малюська назвав перемогою рішення ЄСПЛ у справі України проти Росії за порушення прав людини в окупованому Криму.
А міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає рішення суду щодо Криму важливим кроком у притягненні Росії до відповідальності за агресію проти України.
Всі подробиці в спецтемі Події в Криму
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк