Мінкульт не підтримає продовження локдауну після 24 січня

Ткаченко вважає, що для продовження карантину поки немає підстав

Міністерство культури України (МКІП) проти продовження жорсткого карантину в країні після 24 січня, про яке раніше заявив глава МОЗ Максим Степанов, і не підтримає відповідну пропозицію, якщо вона буде винесена на урядове засідання.

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Про це написав глава Мінкульту Олександр Ткаченко в Telegram.

"Перед тим як приймати такі рішення, хочу запитати у колеги – чи не зарано із висновками? Хотілося б побачити конкретні факти, що є підставою для цього", – заявив він.

За словами Ткаченка, озвучена сьогодні головою МОЗ Максимом Степановим пропозиція стане ударом як по сфері культури та креативних індустріях, так і по всьому малому і середньому бізнесу.

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"Якщо така дискусія буде піднята на Уряді, за таких умов – МКІП її не підтримає", – підкреслив глава Мінкульту.

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Нагадаємо, 12 січня міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в Україні є підстави для продовження жорсткого карантину після 24 січня і він виступає за збільшення тривалості локдауну.

Основною причиною Степанов назвав новорічні свята, які супроводжувалися масовими святкуваннями і поїздками до родичів.

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