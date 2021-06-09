Міністр культури Ткаченко повторно вакцинувався і показав фото

Міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко вакцинувався другою дозою препарату AstraZeneca.
Про це він повідомив у Telegram, опублікувавши відповідне фото.
Він зазначив, що закінчив вакцинацію того ж дня, коли вся Україна опинилася в "зеленій зоні" карантину.
"Зробив собі друге щеплення вакциною AstraZeneca. Закликаю всіх українців (тим паче, що центрів вакцинації стає все більше) робити щеплення. COVID-19 ще не подоланий. А це означає, що, зокрема, нормальна робота сфери культури досі під загрозою", – сказав Ткаченко.
Міністр додав, що вакцинація дозволить і нормально працювати установам культури, і людям ходити в кінотеатри, музеї та подорожувати по світу без перешкод.
Як повідомляли новини "Сьогодні", на сьогоднішній день в Україні вже вакцинували першою дозою 1 489 446 людей, а друге щеплення отримали 161 378 осіб. Останнім часом темпи вакцинації збільшилися – роблять десятки тисяч щеплень на добу. У свою чергу міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів про запаси вакцини в Україні.
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