Мільярд нових дерев – Зеленський почав боротьбу за відновлення лісів

За словами президента, за 10 років площа лісів України збільшиться на 1 мільйон гектарів

Зеленський підписав указ про збереження та відновлення лісів. Фото: колаж "Сьогодні"

Президент Володимир Зеленський підписав указ про збереження та відновлення лісів. В рамках програми по всій країні висадять мільярд дерев.

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Про це глава держави заявив на форумі "Україна 30".

За його словами, за наступні 10 років площа лісів України збільшиться на 1 мільйон гектарів.

"Ми поставили перед собою амбітну, але, я впевнений, досяжну мету – за 10 років збільшити площу лісів на 1 млн гектарів. Для цього в найближчі три роки ми хочемо висадити в Україні 1 млрд дерев. Відповідний указ про старт цієї програми я хочу підписати саме тут, на нашій зустрічі", – зазначив Зеленський.

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Як повідомлялося раніше, на незаконну вирубку дерев і забруднення річок тепер можна поскаржитися онлайн. За допомогою чат-бота Save Eco Bot також можна перевірити, чи законно ведуться роботи в різних регіонах, чи санкціоновані викиди підприємства або вирубка лісу.

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