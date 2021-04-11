МЗС про реакцію Заходу: Україна отримала потужний сигнал солідарності

НАТО залишається відданим партнерству з Україною, каже Олег Ніколенко

На тлі нагнітання Росією обстановки на кордоні з Україною міністр закордонних справ Дмитро Кулеба за 11 днів провів 16 телефонних розмов з главами зовнішньополітичних відомств країн Заходу, тож Київ отримав потужний сигнал солідарності від міжнародних партнерів.

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Про це прессекретар МЗС України Олег Ніколенко пише на своїй сторінці у Facebook.

Він наголосив, що дедалі більше країн рішуче заявляють про підтримку територіальної цілісності та суверенітету України на тлі ескалації Росією безпекової ситуації.

Ніколенко розповів, що за останні півтора тижні глава МЗС провів розмови з колегами з Великої Британії, Греції, Грузії, Данії, Естонії, Канади, Латвії, Молдови, Нідерландів, Німеччини, Словаччини, США, Франції Швеції, високим представником ЄС та генеральною секретаркою ОБСЄ.

Окрім того, про свою солідарність з Україною твердо заявили очільники МЗС Болгарії, Литви, Польщі та МЗС Чехії.

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"Генеральний секретар НАТО під час телефонної розмови з президентом України підкреслив, що Альянс залишається відданим партнерству з Україною і підтримує нашу країну. Про підтримку України заявив вчора під час зустрічі з главою української держави і президент Туреччини", – додав Ніколенко.

Нагадаємо, у телефонній розмові канцлерка Німеччини Ангела Меркель зажадала від президента РФ Володимира Путіна припинити нарощування військової потужності в районі Східної України.

А Британія і США висловили свою підтримку Україні й зажадали від Росії негайно припинити нарощування військової присутності біля кордонів з Україною і провокаційну риторику.

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