"Мене з кимось переплутали" – Кличко відкинув слова Зеленського про постійні походи в ОП

За словами столичного мера, він хотів обговорити з президентом питання життєдіяльності Києва та інших міст України

Віталій Кличко відповів на заяву президента Фото: колаж "Сьогодні"

Міський голова Києва Віталій Кличко спростував слова Володимира Зеленського про те, що він постійно пише, телефонує і ходить в Офіс президента і хоче домогтися зустрічі з главою держави.

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Про це повідомляє "Бабель".

"Я людина вихована. Я не ходив чекати на президента, мені є чим займатись. Перед тим як прийти, навіть до друзів, я зателефоную і запитаю, в який час зручно і запитаю дозволу. Тому я можу стверджувати, я переконаний, що інформація, яка була передана президенту, якась викривлена. Чи з кимось мене переплутали. Але я знаю, що брата там також не було", – пояснив столичний мер.

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Він також підтвердив бажання зустрітися із Зеленським і назвав теми для обговорення.

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"Я телефонував у приймальну. Просив зробити зустрічі з питаннь життєдіяльності нашого міста і з питань життєдіяльності інших міст як голова Асоціації міст України", – заявив Кличко.

Про що мова?

Сьогодні президент під час пресконференції сказав, що Кличко постійно приходить в Офіс президента і записується на прийом. Зеленський зазначив, що не може з ним зустрітися через брак часу.

"Справедливе питання, що він хоче від мене? Чому? Тому що він постійно мені пише, телефонує, записується на прийом. Постійно, запитайте у нього. Навіть приходить в Офіс президента, коли я не готовий з ним зустрітися, тому що у мене не вистачає часу", – зазначив глава держави.

Нагадаємо, під час сьогоднішнього виступу Зеленський заявив, що його попередник Петро Порошенко зробив багато поганого на посаді президента, і він уже став йому вироком, очоливши державу.