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Медведчука хочуть відправити за ґрати – прокуратура оскаржила рішення суду

18 травня, 13:16

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Прокурори замість домашнього арешту хочуть той запобіжний захід, яку просили ще в Печерському суді

Віктор Медведчук. Фото: REUTERS/Serhii Nuzhnenko

Віктор Медведчук. Фото: REUTERS/Serhii Nuzhnenko

Офіс генерального прокурора подав апеляцію на рішення Печерського районного суду Києва щодо запобіжного заходу для підозрюваного у держзраді нардепа Віктора Медведчука.

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Про це повідомили Інтерфакс-Україна в ОГП.

У прокуратурі заявили, що замість домашнього арешту хочуть той запобіжний захід, який просили ще в Печерському суді.

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"Офіс генпрокурора вніс апеляцію на рішення Печерського районного суду про застосування запобіжного заходу до підозрюваного народного депутата у вигляді цілодобового домашнього арешту. Прокурори наполягають на застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 300 млн 930 грн" , – повідомили у пресслужбі ОГП.

Як повідомляли новини "Сьогодні", 13 травня Печерський районний суд Києва відправив Медведчука під цілодобовий домашній арешт, хоча прокурори просили арешт з можливістю внесення застави у 300 млн грн. Як відомо, кума Путіна підозрюють у державній зраді та порушенні законів і звичаїв війни – йому світить від 12 років в'язниці до довічного. Ми проаналізували разом з експертами помилки слідства у справі Медведчука.

Відео: Сьогодні
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Всі подробиці в спецтемі Суд над Медведчуком

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