Медведчука хочуть відправити за ґрати – прокуратура оскаржила рішення суду

Віктор Медведчук. Фото: REUTERS/Serhii Nuzhnenko
Офіс генерального прокурора подав апеляцію на рішення Печерського районного суду Києва щодо запобіжного заходу для підозрюваного у держзраді нардепа Віктора Медведчука.
Про це повідомили Інтерфакс-Україна в ОГП.
У прокуратурі заявили, що замість домашнього арешту хочуть той запобіжний захід, який просили ще в Печерському суді.
"Офіс генпрокурора вніс апеляцію на рішення Печерського районного суду про застосування запобіжного заходу до підозрюваного народного депутата у вигляді цілодобового домашнього арешту. Прокурори наполягають на застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 300 млн 930 грн" , – повідомили у пресслужбі ОГП.
Як повідомляли новини "Сьогодні", 13 травня Печерський районний суд Києва відправив Медведчука під цілодобовий домашній арешт, хоча прокурори просили арешт з можливістю внесення застави у 300 млн грн. Як відомо, кума Путіна підозрюють у державній зраді та порушенні законів і звичаїв війни – йому світить від 12 років в'язниці до довічного. Ми проаналізували разом з експертами помилки слідства у справі Медведчука.
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