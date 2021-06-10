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Медведчук програв ще один суд – нардеп заплатить 300 тисяч гривень

10 червня 2021 17:31

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Видавництво, що випустило книгу "Справа Василя Стуса", домоглося компенсації всіх судових витрат на суді проти нардепа

Українське видавництво Vivat виграло апеляцію у справі про книгу про дисидента Василя Стуса проти народного депутата Віктора Медведчука, якого зобов'язали виплатити велику компенсацію.

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Про це у своєму Facebook повідомив 10 червня автор книги "Справа Василя Стуса", історик Вахтанг Кіпіані.

"Можна вічно дивитися на три речі – як співають птахи, як тече Дніпро і ... як Медведчук програє суди" , – пише Кіпіані.

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Відповідне рішення прийняв Київський апеляційний суд, наклавши на Медведчука зобов'язання виплатити Vivat 300 тис. Гривень в якості судових витрат по ним же ініційованому справі.

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За словами Кіпіані, він все ще чекає, поки Медведчук виплатить йому 780 гривень в якості судового збору після того, як суд прийняв рішення закрити справу .

Нагадаємо, що 10 червня колегія суддів Київського апеляційного суду задовольнила позов видавництва "Vivat" про стягнення з Медведчука судові витрат в розмірі 297 тис. Гривень, у тому числі 295 тис. – за на професійну правову допомогу і витрати, пов'язані з явкою представників до суду , а також 2 тис. судового збору за подання апеляційної скарги.

Судді прийшли до висновку, що "витрати на професійну юридичну допомогу та витрати, пов'язані з явкою представників суспільства в районний суд, є пропорційними зі складністю цієї справи".

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У Віктора Медведчука його 30 днів на оскарження рішення у Верховному суді.

Нагадаємо, що в жовтні 2020 Дарницький райсуд Києва частково задовольнив позов Медведчука до Кіпіані та видавництву Vivat.

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З книги "Справа Василя Стуса" наказали прибрати згадки про нардепа, який був адвокатом репресованого поета, а саме видання заборонили поширювати без дозволу позивача. Крім того, Кіпіані заплатив Медведчуку 768,40 гривень в якості судового збору.

Але 19 березня це рішення було скасовано Київським апеляційним судом.

Про те, як, будучи адвокатом Василя Стуса, Віктор Медведчук заявив, що його підзахисний винен , Читайте в матеріалі на нашому сайті.

Про що ще говорять 10 червня в Україні і світі, дивіться у відеосюжеті:

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