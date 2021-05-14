Медведчук "під ковпаком" – на кума Путіна наділи електронний браслет

Тепер політик не зможе залишити будинок без відома поліцейських – він буде під контролем цілодобово

Віктор Медведчук. Фото: REUTERS/Serhii Nuzhnenko

Після вчорашнього рішення Печерського суду про домашній арешт, правоохоронці наділи електронний браслет підозрюваному в державній зраді нардепу Віктору Медведчуку.

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Про це повідомив заступник директора департаменту комунікації МВС Ярослав Тракало, передає Українська правда.

Тепер політик не зможе залишити будинок без відома поліцейських.

"Поліція Києва одягла на Медведчука електронний засіб контролю, і він знаходиться, згідно з рішенням суду, під домашнім арештом", – сказав Тракало.

Як повідомляли новини "Сьогодні", 13 травня Печерський районний суд Києва відправив Медведчука під цілодобовий домашній арешт, хоча прокурори просили арешт з можливістю внесення застави у 300 млн грн. Як відомо, кума Путіна підозрюють у державній зраді та порушенні законів і звичаїв війни – йому світить від 12 років в'язниці до довічного. Ми проаналізували разом з експертами помилки слідства у справі Медведчука.

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У свою чергу президент Володимир Зеленський вперше прокоментував арешт нардепа.

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Суд над Медведчуком