"Повільно і складно": Єрмак розповів про ефективність переговорів по Донбасу

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак назвав переговори по Донбасу складними.
В ексклюзивному інтерв'ю Тіграну Мартиросяну на каналі "Україна" він розповів, що незважаючи на це, прогрес є.
"Я можу оцінити переговори як складні. Це практично багатогодинні. Вони рідко коли тривають менше 5-6 годин. І, звичайно ж, мені хотілося б більше. Хотілося б, щоб сталося найголовніша подія і нам вдалося припинити війну, повернути наші території і наших людей", – сказав Єрмак.
За його словами, Україна підняла рівень підтримки з боку партнерів.
"Не дивлячись на те, що дуже повільно і складно, але прогрес є і ми над ним працюємо. Українській стороні вдалося кардинально змінити представництва в Мінському процесі і підняти рівень підтримки з боку наших партнерів – Німеччини і Франції", – додав він.
Також в інтерв'ю Тіграну Мартиросяну він розповів, що Зеленський – перший президент України, який проїхав практично більшу половину всієї лінії зіткнення і побував на всіх передових точках.
Нагадаємо, 11 лютого президент Володимир Зеленський прибув на Донбас. Разом з ним приїхали посли "Великої сімки".
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