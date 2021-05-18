Масове скорочення, високі зарплати і строгий відбір. Як зміниться СБУ за новим законом

Поки законопроєкт ухвалили лише в першому читанні, але вже незабаром текст документа опиниться в сесійній залі

/ Фото: СБУ

Народний депутат від "Слуги народу" Мар'яна Безугла оприлюднила законопроєкт про реформу Служби безпеки України. І попри те, що документ поки ухвалили лише в першому читанні, скоро проєкт розгляне комітет, і він опиниться в сесійній залі.

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Законопроєкт винесли на громадське обговорення, ще протягом тижня прийматимуть пропозиції від громадян.

Які питання порушено в документі, розібрався сайт "Сьогодні".

Одне з головних питань, яке, напевно, цікавить співробітників СБУ, – зарплати. І тут їм обіцяють гідний оклад.

Мінімальна сума, яку зможуть отримувати співробітники СБУ, – 45 тисяч гривень. Також до окладу буде додана і сума за вислугу, спецзвання, наукове звання, знання іноземних мов тощо.

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Крім того, при звільненні у зв'язку зі скороченням штату або ж за наявності вислуги понад 10 років співробітникам виплачуватимуть 50% місячної суми зарплати за кожен рік служби. Якщо ж звільнення відбувається за сімейними обставинами – 25% суми.

Однак є і погані новини. Адже співробітникам СБУ загрожує масове скорочення, але відбуватися цей процес буде поступово. З 31 тисячі співробітників (максимальний штат відомства) хочуть залишити лише 17 тисяч. Адміністративний апарат СБУ стане держслужбовцями, а слідчих переведуть у штат Державного бюро розслідувань.

До всього іншого потрапити в СБУ буде непросто. Якщо зараз під час атестації наявність іншого громадянства перевіряють тільки у співробітника, потім не братимуть навіть тих, у кого родичі є громадянами РФ або особами без громадянства України. На роботу в СБУ прийматимуть після атестації та переатестації – і тільки з першого разу.

Що стосується повноважень, то у СБУ все ще залишиться право затримувати осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, а підставою для отримання інформації буде не рішення суду, а запит начальника функціонального підрозділу СБУ.

Ймовірно, з 1 січня 2024 року функції досудового розслідування у СБУ заберуть. Також це стосується і досудового розслідування кримінальних правопорушень, які становлять загрозу держбезпеці. Як саме це працюватиме – поки невідомо.



Крім того, в разі якщо законопроєкт буде схвалений, у контррозвідувальних підрозділів з'явиться велика перевага – їм можна буде вільно входити в приміщення і на земельні ділянки, а також вільно переміщати осіб і предмети через державний кордон. Проте для проведення таких заходів суддя повинен буде протягом 6 годин винести рішення.

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Втім, як написала сама Безугла, в оприлюдненому документі ще є неточності і ще вноситимуться правки.

Як ми писали раніше, президент Володимир Зеленський пропонує позбавити Адміністративні суди можливості зупиняти рішення СБУ, Державної міграційної служби та Державної прикордонної служби про заборону в'їзду іноземців.

Як повідомлялося раніше, у Верховній Раді зареєстрований законопроєкт №4564, яким пропонується спростити оформлення українських паспортів з відміткою про реєстрацію на тимчасово окупованих територіях.

Всі подробиці в спецтемі Зарплати в Україні