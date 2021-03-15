Мама більше не любить швидкість? За скільки Дубінський продає свій "зелений" Mercedes

Нардеп через півроку трохи скинув ціну, але все одно продає дорожче, ніж коштують такі геліки

Виключений з партії "Слуга народу" народний депутат Олександр Дубінськийвиставив на продаж свій зелений Mercedes майже за 50 тисяч доларів.

Реклама

Про це свідчить оголошення на сайті AutoRIA.

Йдеться про автомобіль Mercedes-Benz G 55 AMG, 2009 року випуску, пробіг 108 000 км, номерний знак АА 9955ХТ. Як відомо, зелений "гелік" Дубінському подарувала його мама.

Примітно, що у попередньому оголошенні в серпні минулого року була вказана ціна 55 000 дол. А ось на днях, 4 березня, з'явилося нове оголошення. Його автор скинув ціну і просить за "гелік" 49 900 долл. При цьому варто відзначити, що середня ціна на аналогічні автомобілі становить 39 – 43 тис. дол.

Реклама

Очевидно, Дубінський розраховує заробити на престижності його "розкрученої" в ЗМІ тачці.

Ось тільки тепер позашляховик вже не зелений. 14 березня Дубінський виклав в своєму Instagram фото "геліка" чорного кольору і підписав: "Зелений був помилкою". Очевидно, тут двоякий натяк, можливо, він шкодує про свою роботу в партії "Слуга народу". А ще тут явний натяк на те, що його Gelandewagen зеленого кольору вже кілька місяців не виходить продати.

Нагадаємо, нардепа Олександра Дубінського, якого тільки 13 березня включили до керівного органу партії влади, 14 березня усунули з посади голови Київської обласної організації партії "Слуга народу".

Раніше ми писали, що на початку лютого Дубінський був виключений з фракції у Верховній Раді.

Реклама

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама