"Мало, що вигнали?" – Богдан прийшов в коментарі під мем Коболєва про Бога

Екс-глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв, який очолював компанію сім років і був звільнений в квітні 2021 року, показав в Facebook жартівливий мем під назвою "суб'єктивність vs об'єктивність".

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"Ну ось на**ена ти знову критикуєш Першого? Мало тобі, що вигнали?", – написав коментар під публікацією екс-глава ОП Андрій Богдан.

На що Коболєв відповів: "Не треба перекручувати чудовий п'ятничний жарт вашою брудною політикою! Інколи банан – це просто банан".

Як ми писали раніше, в літаку по поверненню в Україну Андрія Богдана з новою коханою помітили журналісти "Сьогодні". Ймовірно, він з нею відпочивав в елітному турецькому готелі Maxx, а це – недешеве задоволення. Один з найбільш "недорогих" турів в готель, де передбачений VIP-сервіс для гостей, коштував понад 460 тис. грн за 10 днів (проживання в номері Suite).

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Раніше сайт "Сьогодні" розповідав, як колишній глава Офісу президента Андрій Богдан був помічений в Київському зоопарку, куди прийшов зі своєю собачкою подивитися на тварин. Але, як виявилося, не тільки помилуватися, а й помацати.