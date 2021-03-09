"Люди намагаються хайпонути": Зеленський про ставлення до української мови

Глава держави чітко дав зрозуміти, що в Україні може бути лише одна державна мова

Президент Володимир Зеленський вважає, що питання української мови зараз часто використовують на шкоду українському народу. Про це він сказав, відповідаючи на питання журналістів, що його політсила "Слуга народу" хоче змінити мовний закон.

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Він нагадав Конституцію, в якій написано, що в Україні може бути лише одна державна мова – українська.

"Всі, хто піднімають питання національності, мови, церкви – це люди, які хочуть тимчасово хайпонути з великими наслідками для багатьох людей. Спрямовані всі ці наслідки на розкол суспільства. Я в цьому впевнений. Я вважаю, що питання мови зараз не на часі", – сказав Зеленський.

Президент упевнений, що українська мова повністю захищена, і, якщо депутатам не подобається закон і бачать в цьому питанні несправедливість, про це можна говорити, але обов'язково із суспільством.

Як повідомляли новини "Сьогодні", раніше Зеленський зажадав справедливості для нацменшин в Україні. Президент вважає, що нацменшини повинні знати і свої мови, і українську.

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