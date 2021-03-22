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Ляшко взяв собі нову собаку, а в нашийнику виявилася записка (відео)

22 березня, 15:41

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Собаку в неділю на окружній знайшли волонтери і політик вирішив прихистити її

Лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко взяв собі нову собаку, яка була знайдена волонтерами у Києві. Про це він повідомив у Facebook.

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У собаки вже було ім'я.

"Цю прекрасну собачку вчора на окружній знайшли волонтери з запискою в нашийнику. Сьогодні Ласка вже має новий будинок, де ніколи не буде знати несправедливості і горя. Тепер вона назавжди буде жити в нашій великій люблячої собачій сім'ї. Дякую волонтерам за небайдужість та врятоване життя", – написав Ляшко.

У записці, яка знаходилася в нашийнику, йдеться, що господар собаки помер і їй терміново потрібна нова домівка: "Я Ласка – дуже добра собака. Хороший охоронець. Господар помер".

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Як повідомляли новини "Сьогодні", 21 лютого стало відомо про смерть улюбленого собаки Ляшко. Політик показував фото з маленькою і вже дорослою Нікою.

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собака Олег Ляшко

Джерело: Сьогодні

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