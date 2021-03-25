Ляшко поборов COVID-19: санлікар розповів, як хворів після вакцини

Головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко видужав після того, як захворів на COVID-19 після вакцинації. Хвороба пройшла без ускладнень, і навіть не знадобилося робити повторний ковід-тест.
Про це він написав у Facebook.
"Друзі, видужав і повернувся до роботи. Як і прогнозував, перебіг хвороби був легкий, без ускладнень", – повідомив він.
За його словами, він перебував на лікарняному до відсутності клінічних проявів захворювання протягом 3 днів, рахуючи з 10 дня від дати появи симптомів. В такому випадку здавати повторно ПЛР-тест не потрібно.
"Навіть після отримання першої дози вакцини та у разі, якщо інфікування відбувається до 22 дня після щеплення, все рівно хвороба протікає легше", – заявив Ляшко.
Він додав, що другу дозу вакцинизможе отримати аж через 6 місяців.
Як повідомляли новини "Сьогодні", Україна побила "рекорд" за кількістю смертей і нових випадків захворювання за добу.
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