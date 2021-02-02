Ляшко: Імпорт електроенергії з РФ – це загроза нацбезпеці

Лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко вимагає припинити закуповувати електроенергію у Росіїі закликав владу ініціювати закон про припинення імпорту.

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Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

Він спростовує заяви "Укренерго", що нібито підстав для обмеження імпорту електроенергії з РФ немає.

"Підстава для заборони російського імпорту залізобетонна: його продовження – це пряма загроза національній безпеці України, зупинка великої кількості підприємств в Україні та карколомне зростання безробіття українців, особливо серед шахтарів і енергетиків. Не кажучи вже про те, що купівля російської електрики чи газу – це наруга над пам‘яттю полеглих від російського агресора і цинічне приниження живих захисників України", – заявив Ляшко.

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У зв'язку з цим він закликав президента України і уряду ініціювати закон про заборону російського і білоруського імпорту електроенергії.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", в Україні з 1 лютого запустили імпорт електроенергії з Росії. Дві компанії отримали доступ до міждержавних перетинів для імпорту електроенергії з Росії у лютому 2021 р.

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