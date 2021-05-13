Все через цукерки "Гі*но в шоколаді"? Гордон закрив рота Порошенку через позов

Журналіст натякнув, що проблема може і не в спробі здати Путіну Маріуполь – все через цукерки

Колаж "Сьогодні"

Журналіст Дмитро Гордон заявив, що готовий до позову п'ятого президента України Петра Порошенка, який образився на слова про нібито домовленність з російським лідером Володимиром Путіним про здачу Маріуполя окупантам. Він вважає, що суд буде захоплюючим видовищем.

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Про це йдеться в його заяві на сайті ГОРДОН.

"Тільки сьогодні я зрозумів, що життя вдалося, коли прийшла блага вість про те, що п'ятий президент України Петро Олексійович Порошенко вирішив подати на мене в суд", – сказав він.

Журналіст навіть припустив, що справа тут не тільки в Маріуполі, але і нібито у ревнощах, оскільки нещодавно випустив цукерки "Гордон в шоколаді".

"Оскільки Петро Олексійович теж випускає цукерки, але тільки "Гівно в шоколаді", ось він і обурився: як це так? Мовляв, я переходжу йому дорогу, і тепер законодавцем мод в шоколадних цукерках буде не він", – підкреслив Гордон.

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Також його здивувало, що у головного захисника "армії, мови, віри" буде російський адвокат Ілля Новіков, а не український.

"Я думаю, що було б правильніше, якби Петро Олексійович Порошенко звернувся до свого давнього друга і спільника, чудового юриста Віктора Володимировича Медведчука. Але оскільки Медведчуку, напевно, зараз не до Порошенка, вибір припав на Іллю Новікова", – каже журналіст.

Гордон впевнений, що суд з Порошенком стане захоплюючим видовищем.

"Приголомшлива історія! Подарунок, краще якого придумати важко. Петре Олексійовичу, із задоволенням з вами посужусь. Судитися – так судитися. Тисну руку, Петре Олексійовичу, обіймаю", – резюмував він.

Як повідомляли новини "Сьогодні", також Дмитро Гордон прокоментував підозру Медведчуку.

Відео: YouTube/Shuster online