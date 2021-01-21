Лідери ЄС обіцяють Зеленському, що Україна швидко отримає вакцину проти COVID-19

Київ може розраховувати на солідарність ЄС, заявили Шарль Мішель та Урсула фон дер Ляєн

Президент Європейської Ради Шарль Мішель і президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн надіслали президенту Володимиру Зеленському лист і запевнили, що Україна може розраховувати на солідарність Євросоюзу в питанні отримання вакцини проти коронавірусу.

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Як повідомляє пресслужба Офісу президента, ЄС здійснює кроки для забезпечення якнайшвидшого доступу України до вакцин.

Європейські лідери наголошують, що ЄС готовий і надалі підтримувати Україну в боротьбі з пандемією COVID-19. Торік виділено 190 млн євро, які були спрямовані, зокрема, на придбання медичного обладнання, та перший транш макрофінансової допомоги в обсязі 600 млн євро.

"Лідери інституцій ЄС відзначають прогрес України у впровадженні внутрішніх реформ попри несприятливу ситуацію, викликану пандемією COVID-19", – прокоментував лист європейських лідерів Зеленському заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква.

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Євросоюз готовий до подальшої співпраці, зокрема в питаннях, що стосуються боротьби з корупцією та судової реформи. Керівники європейських інституцій високо оцінюють невідкладні кроки, що були вжиті президентом України в контексті розвитку ситуації навколо рішення Конституційного Суду, додав він.

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Нагадаємо, Україна отримає 2,5 млрд гривень від Світового банку на закупівлю вакцин від коронавірусної хвороби.

Окрім того, Україна продовжує переговори про постачання вакцин від COVID-19 із США – йдеться про вакцини компаній Pfizer, Moderna і Johnson&Johnson.

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