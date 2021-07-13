Легалізація канабісу перетворить Україну в центр світового наркотрафіку – юрист

Адвокат Ліберман впевнений, що закон про легалізацію канабісу спровокує збільшення наркотрафіку. Фото: колаж "Сьогодні"

Міністерство охорони здоров'я України закликало Верховну Раду прийняти законопроєкт про легалізацію канабісу для використання в медичних цілях. Про це повідомила прес-служба відомства.

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У міністерстві відзначили, що легалізація канабісу в медичних цілях – це, насамперед, медичне питання, а не політичне.

"На кону вирішення питання зменшення болю для тяжкохворих. Застосування лікарських засобів, що містять в своєму складі канабіс, дозволено в багатьох європейських країнах" , – сказав заступник міністра охорони здоров'я Олександр Комаріда .

На думку адвоката Івана Лібермана, прийняття даного закону може викликати зростання наркозлочинності та перетворити Україну в центр світового наркотрафіку.

"Упевнений, що наркобарони знайдуть лазівки в даному законі, які допоможуть їм ввозити в нашу країну марихуану під виглядом медичного канабісу. Україну чекає цунамі наркомафії ", – пояснює юрист.

Реклама Іван Ліберман: "Україну чекає цунамі наркомафії. Фото: Facebook Івана ЛІбермана

Раніше народний депутат від фракції "Слуга народу" Ірина Верещук в ефірі телеканалу Україна 24 заявила, що у разі, якщо в нашій країні буде легалізований медичний канабіс, відразу ж виникне серйозна проблема, пов'язана з контролем його обороту серед населення.

"Я належу до тих, хто з побоюванням ставиться до легалізації навіть медичного канабісу. Так, я знаю, що це величезна проблема, наші онкохворі їздили до Польщі і там купували медичний канабіс. Я знаю, що це – передовий законопроєкт. Радуцький говорить: ми контролюватимемо кожен кущ. Я сподіваюся, що все-таки депутати розуміють, що ми не зможемо проконтролювати кожен кущ ", – сказала вона.

Нардеп додала, що на сьогоднішній день питання впирається в здатність правоохоронної системи контролювати оборот канабісу, якщо законопроєкт буде прийнятий і вступить в силу.

Реклама Ірина Верещук пропонує контролювати кожен кущ. Фото: facebook.com/vereshchuk.ukraine

Раніше новини "Сьогодні" повідомляли, що через ініційованого Володимиром Зеленським опитування в Україні ламали списи прихильники і супротивники використання медичного канабісу. Також ми з'ясовували, чи можна курити "траву" після легалізації марихуани .

Як повідомляли новини "Сьогодні", питання легалізації медичного канабісу розглянуть на позачерговому засіданні парламенту, яке скликав президент Володимир Зеленський. всього депутати розглянуть п'ять питань .

Нагадаємо, що за попередніми результатами всеукраїнського опитування, легалізацію медичного канабісу підтримують 70% українців .