Легалізації зброї в Україні не буде. Рада провалила два закони

Верховна Рада не підтримала у першому читанні законопроєкт №4335 про легалізацію вогнепальної зброї в Україні. За відповідний документ проголосували лише 88 депутатів, а за альтернативний №4335-1 – 74 голоси.
Депутати не тільки провалили голосування за 4335, а й відмовилися навіть відправити його на доопрацювання до комітету або автору. Та ж доля чекала і законопроєкт 4335-1. Тепер депутати напрацьовуватимуть з цього питання нові законопроєкти.
Що пропонували депутати щодо зброї?
Законопроєктом про обіг цивільної вогнепальної зброї та боєприпасів до неї хотіли встановити такі категорії цивільної вогнепальної зброї:
- А – автоматична вогнепальна зброя;
- В – гладкоствольна короткоствольна вогнепальна зброя (травматична);
- З – короткоствольна вогнепальна зброя;
- D – довгоствольна вогнепальна гладкоствольна зброя;
- Е – довгоствольна вогнепальна нарізна і комбінована вогнепальна зброя.
На зразок посвідчення водія планували зробити і документ на зброю. На кожну одиницю пропонувалося ввести технічний паспорт з відомостями про власника і серійний номер.
Кому з громадян України могли дати право на зброю:
- хто не має медичних протипоказань;
- хто не має судимості;
- хто не притягувався до адміністративної відповідальності протягом останнього року.
Раніше сайт "Сьогодні" розповідав про всі за і проти в питанні озброєння українців і чи буде розгул злочинності у разі вільного володіння зброєю в Україні.
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