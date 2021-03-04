Легалізації зброї в Україні не буде. Рада провалила два закони

Верховна Рада не підтримала у першому читанні законопроєкт №4335 про легалізацію вогнепальної зброї в Україні. За відповідний документ проголосували лише 88 депутатів, а за альтернативний №4335-1 – 74 голоси.

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Депутати не тільки провалили голосування за 4335, а й відмовилися навіть відправити його на доопрацювання до комітету або автору. Та ж доля чекала і законопроєкт 4335-1. Тепер депутати напрацьовуватимуть з цього питання нові законопроєкти.

Що пропонували депутати щодо зброї?

Законопроєктом про обіг цивільної вогнепальної зброї та боєприпасів до неї хотіли встановити такі категорії цивільної вогнепальної зброї:

А – автоматична вогнепальна зброя;

В – гладкоствольна короткоствольна вогнепальна зброя (травматична);

З – короткоствольна вогнепальна зброя;

D – довгоствольна вогнепальна гладкоствольна зброя;

Е – довгоствольна вогнепальна нарізна і комбінована вогнепальна зброя.

На зразок посвідчення водія планували зробити і документ на зброю. На кожну одиницю пропонувалося ввести технічний паспорт з відомостями про власника і серійний номер.

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Кому з громадян України могли дати право на зброю:

хто не має медичних протипоказань;

хто не має судимості;

хто не притягувався до адміністративної відповідальності протягом останнього року.

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Раніше сайт "Сьогодні" розповідав про всі за і проти в питанні озброєння українців і чи буде розгул злочинності у разі вільного володіння зброєю в Україні.

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