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Лавров назвав єдиний спосіб врегулювання на Донбасі

18 січня, 17:36

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

У Москві знову скаржаться, що Україна не хоче виконувати Мінські угоди на умовах Росії

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров звинуватив Україну в небажанні виконувати домовленості щодо Донбасу, що обговорювалося на нещодавній зустрічі радників глав держав "нормандського формату" у Берліні 12 січня. Про це він сказав під час онлайн пресконференції.

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На питання журналіста, як вийти з глухого кута по врегулюванню ситуації на Донбасі, він відповів: "Ми не бачимо іншого шляху, крім виконання Мінських домовленостей".

Він назвав "серйозною поступкою" те, що Росія взагалі обговорює дорожню карту щодо виконання "Мінська". Міністр підкреслив, що перед кожною зустріччю в "нормандському форматі" представники Росії тісно координуються з представниками бойовиків.

"Нормандський формат" – це лише супровід головної роботи, а головна робота – в Тристоронній контактній групі", – сказав Лавров і цинічно назвав Росію посередником, а сторонами конфлікту – Київ, Донецьк і Луганськ.

Глава МЗС РФ "поскаржився", що Україна відмовилася проводити вибори на Донбасі "під дулами автоматів" (спочатку вибори, а потім вихід РФ з Донбасу), а також нарікає на те, що президент Володимир Зеленський погодився впровадити "формулу Штайнмайера" у законодавство, але цього так і не відбулося.

Лавров додав, що на останній "нормандській" зустрічі радників обговорювалися питання виконання Мінських домовленостей, але знову звинуватив Україну, що нібито саме вона гальмує мирний процес.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", після зустрічі радників глав держав у Берліні, Зеленський заявив, що Київ виконав домовленості Паризького саміту, але прогресу у врегулюванні на Донбасі немає.

Відзначимо, що з домовленостей в Парижі в грудні 2019 року вдалося лише провести обмін полоненими, а також із запізненням (з вини РФ) н півроку досягти перемир'я на Донбасі, яке бойовики регулярно зривають кожен день. Що стосується Мінських домовленостей, то Україна виступає за виведення військ РФ і передачі контролю над кордоном Україні і тільки потім можна проводити вибори. Росія хоче у зворотному порядку.

Всі подробиці в спецтемі Врегулювання на Донбасі

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Росія Донбас мінські угоди Сергій Лавров нормандський формат

Джерело: Сьогодні

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