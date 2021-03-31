Кулеба змістовно поговорив з Блінкеном про Крим, Донбас і агресію Росії

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба знову поспілкувався по телефону з главою американської дипломатії Ентоні Блінкеном.

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Про це голова вітчизняного МЗС у середу, 31 березня, увечорі повідомляє на своїй сторінці у Twitter.

За його словами, розмова з державним секретарем США була предметною і змістовною на тлі системного загострення Росією безпекової ситуації на сході України та в Криму.

. . — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 31, 2021

Міністр інформував співрозмовника про системне загострення Росією ситуації на лінії розмежування із тимчасово окупованими територіями Донецької та Луганської областей та в Криму на тлі небажання Російської Федерації підтвердити свою відданість режиму припинення вогню.

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Кулеба приділив окрему увагу подіям на лінії зіткнення 26 березня, коли російські окупаційні війська вбили чотирьох українських воїнів.

Блінкен зазначив, що Вашингтон пильно стежить за діями Росії і запевнив, що США продовжать надалі непохитно підтримувати Україну у захисті її суверенітету та територіальної цілісності.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що Росія під виглядом підготовки до військових навчань "Захід 2021" стягнула до кордону з Україною 28 батальйонних тактичних груп – в Брянську і Воронезьку області та в окупований Крим. У Києві очікують, що Росія збере ще до 25 батальйонних тактичних груп, що "створює загрозу воєнній безпеці держави".

Сайт "Сьогодні" писав, що в Кремлі висловили стурбованість через нібито ескалацію конфлікту на Донбасі з боку України. Це, вважає російська влада, може привести до "відновлення" війни.

Також повідомлялося, що під час першої розмови Кулеби і Блінкена було обговорено стратегічне партнерство між Україною та США.

Відео: Сьогодні

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