Кулеба: Росія нарощує ядерний потенціал у Криму

Окупанти давно забули про існування міжнародних договорів про нерозповсюдження ядерної зброї

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія підриває без'ядерний статус окупованого українського півострова. Про це він сказав під час Конференції з роззброєння-2021, повідомляє МЗС.

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Він нагадав, що Росія нехтує низкою міжнародних договорів з контролю над озброєннями, роззброєння та нерозповсюдження зброї масового ураження.

"Гібридна агресія Росії проти України підриває архітектуру глобальної безпеки, побудовану на міжнародних документах", – сказав Кулеба.

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Міністр зазначив, що Росія незаконно нарощує свій ядерний потенціал у Криму, чим підриває без'ядерний статус українського півострова.

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Україна також готова взяти активну участь у розробці універсального документа, який давав би ефективні гарантії безпеки для неядерних держав.

Кулеба натякнув Заходу, що війна Росії проти України – це військова експансія окупантів на схід і південь Європи.

Як повідомляли новини "Сьогодні", раніше на конференції МАГАТЕ з фізичної ядерної безпеки (ICONS 2020) представник України заявив, що Росія захопила ядерні установки в Криму. Варто зазначити, що ядерна власність України на півострові перебуває під захистом цієї міжнародної організації.

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