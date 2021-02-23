Кулеба: Росія нарощує ядерний потенціал у Криму

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія підриває без'ядерний статус окупованого українського півострова. Про це він сказав під час Конференції з роззброєння-2021, повідомляє МЗС.
Він нагадав, що Росія нехтує низкою міжнародних договорів з контролю над озброєннями, роззброєння та нерозповсюдження зброї масового ураження.
"Гібридна агресія Росії проти України підриває архітектуру глобальної безпеки, побудовану на міжнародних документах", – сказав Кулеба.
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Міністр зазначив, що Росія незаконно нарощує свій ядерний потенціал у Криму, чим підриває без'ядерний статус українського півострова.
Україна також готова взяти активну участь у розробці універсального документа, який давав би ефективні гарантії безпеки для неядерних держав.
Кулеба натякнув Заходу, що війна Росії проти України – це військова експансія окупантів на схід і південь Європи.
Як повідомляли новини "Сьогодні", раніше на конференції МАГАТЕ з фізичної ядерної безпеки (ICONS 2020) представник України заявив, що Росія захопила ядерні установки в Криму. Варто зазначити, що ядерна власність України на півострові перебуває під захистом цієї міжнародної організації.
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