Русский
$ 27,93
33,89
  1. Політика

Кулеба: Росія нарощує ядерний потенціал у Криму

23 лютого, 14:46

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Окупанти давно забули про існування міжнародних договорів про нерозповсюдження ядерної зброї

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія підриває без'ядерний статус окупованого українського півострова. Про це він сказав під час Конференції з роззброєння-2021, повідомляє МЗС.

Реклама

Він нагадав, що Росія нехтує низкою міжнародних договорів з контролю над озброєннями, роззброєння та нерозповсюдження зброї масового ураження.

"Гібридна агресія Росії проти України підриває архітектуру глобальної безпеки, побудовану на міжнародних документах", – сказав Кулеба.

Читайте також: Відмова України від ядерної зброї була помилкою: Зеленський пояснив чому

Міністр зазначив, що Росія незаконно нарощує свій ядерний потенціал у Криму, чим підриває без'ядерний статус українського півострова.

В тренді
Спецоперація із затримання Яценка ледь не зірвалася через "злив" інформації – Венедіктова
Реклама

Україна також готова взяти активну участь у розробці універсального документа, який давав би ефективні гарантії безпеки для неядерних держав.

Кулеба натякнув Заходу, що війна Росії проти України – це військова експансія окупантів на схід і південь Європи.

Як повідомляли новини "Сьогодні", раніше на конференції МАГАТЕ з фізичної ядерної безпеки (ICONS 2020) представник України заявив, що Росія захопила ядерні установки в Криму. Варто зазначити, що ядерна власність України на півострові перебуває під захистом цієї міжнародної організації.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Росія Крим ядерна зброя Дмитрий Кулеба

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Уруський засвітився разом з Кадировим: Шмигаль вимагає пояснень (фото і відео)
Уруський засвітився разом з Кадировим: Шмигаль вимагає пояснень (фото і відео)Влада
Затриманому в
Затриманому в "Борисполі" Яценку оголосили підозру: опубліковані фотоЕкономіка
Дамбу на Північно-Кримському каналі поки не будуватимуть – Зеленський
Дамбу на Північно-Кримському каналі поки не будуватимуть – ЗеленськийВлада
У
У "Борисполі" посадили літак: НАБУ проводить спецоперацію у справі ПриватБанкуЕкономіка
Україна отримає транш МВФ, але є розбіжності – Зеленський
Україна отримає транш МВФ, але є розбіжності – ЗеленськийЕкономіка
"Не збираюся шарахатися": Уруський пояснив, як опинився поруч з КадировимВлада

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти