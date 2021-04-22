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Кулеба розповів, чи відповів Путін на пропозицію Зеленського про зустріч на Донбасі

22 квітня, 09:27

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Український лідер ще 20 квітня звернувся до Путіна з пропозицією, але в Кремлі щось довго думають

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба підтвердив, що Кремль проігнорував пропозицію президента Володимира Зеленського зустрітися на Донбасі з російським лідером Володимиром Путіним.

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Про це він сказав в інтерв'ю Reuters.

"Україна не отримала відповіді з Кремля на запрошення президента Володимира Зеленського своєму російському колезі Володимиру Путіну для переговорів у зоні конфлікту на Донбасі", – сказав він.

Також Кулеба висміяв погрози Путіна в бік Заходу під час свого послання Федеральним зборам, щоб не переходили "червоні лінії". Український міністр сприйняв ці слова таким чином: "Ми (РФ) будемо перетинати ваші "червоні лінії", але вам не дозволяється перетинати наші "червоні лінії", і ми будемо визначати, де знаходяться наші "червоні лінії".

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Як повідомляли новини "Сьогодні", прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що заяву президента України було передано Путіну, але реакції поки нуль. Читайте детальніше в нашому матеріалі про можливі переговори президентів, навіщо Зеленський запропонував Путіну зустрітися на Донбасі.

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