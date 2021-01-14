Кулеба розповів, чи можуть санкції посварити Україну і США

Україна як держава не має відношення до дій окремих українців, яких покарала Америка за втручання у вибори

Введення санкцій проти кількох українців за втручання в американські вибори не вплине на двосторонні відносини України та США.

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Про це заявив на брифінгу міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

За його словами, будь-яка людина, яка хоче вплинути на внутрішні політичні процеси у США, врешті-решт нестиме за це відповідальність, тому що Штати дуже жорстко і принципово ставляться до таких речей.

"Всі люди, які намагалися це робити, вони повинні були усвідомлювати наслідки подібних кроків", – сказав Кулеба.

Міністр вважає, що на двосторонні відносини України та США цей "санкційний інцидент" ніяк не вплине.

"Немає жодних підстав вважати, що Україна як держава втручалася у внутрішні справи США – цього не було, немає і ніколи не буде. А дії окремих осіб повинні розглядатися і вирішуватися як окремих фізичних осіб", – підкреслив голова МЗС України.

Кулеба додав, що Америка у своїх заявах щодо санкцій вказує на дії цих людей в інтересах Росії, а не України – це важливий момент.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", в Мінфіні США зазначали, що з 2019 року нардеп Андрій Деркач і його соратники в ЗМІ опублікували "плівки Байдена і Порошенка", звинувативши сімейство Байденів у корупційних схемах в Україні, що могло вплинути на результати виборів президента США.

Одним з таких співучасників був і нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубинський, ось тільки його фракція поки що не прийняла рішення, що з цим робити – питання вивчають. Тим часом глава Офісу президента Андрій Єрмак вже відреагував на санкції США.

Відео: Сьогодні

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