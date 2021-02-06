Кулеба розповів, коли може відбутися розмова Зеленського з Байденом

Питання можливої телефонної розмови президента України Володимира Зеленського і глави США Джо Байдена вже порушувалося, але поки американський лідер зосереджений на внутрішніх проблемах.

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Про це розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Якщо цікавитися американською політикою, не шукати конспірологію, а просто стежити за американською політикою, то видно, що президент Байден зараз зосереджений на внутрішньо американських питаннях, і кількість його контактів зі світовими лідерами дуже обмежена", – зазначив він.

За словами Кулеби точної дати можливого розмови двох президентів поки немає.

"От коли домовимося, тоді й очікувати" , – ухильно відповів міністр.

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Проте він додав, що це питання вже обговорювалося і над ним зараз працюють дипломати.

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"Я порушив питання розмови лідерів. Безумовно, це очевидно, що вони мають поговорити. Очевидно, що вони поговорять. Але зараз президент Байден займається питаннями внутрішньополітичного порядку денного. Ми будемо шукати дату, коли контакт між ними відбудеться", – розповів Кулеба.

Нагадаємо, Ентоні Блінкен під час телефонної розмови з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою заявив, що Сполучені Штати продовжать надавати серйозну економічну і військову допомогу Україні.

Ми також повідомляли, що від США не було негативних сигналів Україні через дії окремих політиків, проти яких нещодавно запровадили санкції.

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