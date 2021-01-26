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Кулеба привітав Блінкена з призначенням головою Держдепу

26 січня, 22:01

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Голова МЗС сподівається на зміцнення стратегічного партнерства України і США

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба привітав Ентоні Блінкена з призначенням на посаду голови Державного департаменту Сполучених Штатів, висловивши впевненість у подальшій плідній співпраці між США і Україною.

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Про це йдеться в заяві українського міністра в Twitter.

"Вітаю Ентоні Блінкена з призначенням на посаду Державного секретаря США. Розраховую на подальше зміцнення стратегічного партнерства України та США на благо обидвох народів", – написав глава МЗС.

Кулеба впевнений, що співпраця України та Сполучених Штатів стане "чудовим акордом в трансатлантичній єдності і стабільності".

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Нагадаємо, раніше у вівторок Сенат США затвердив Ентоні Блінкенана посаді держсекретаря.

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Під час слухань у комітеті із закордонних справ Сенату Блінкен заявив, що підтримує надання Україні летальної оборонного зброї, нагадавши, що закликав до цього адміністрацію Дональда Трампа ще кілька років тому.

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