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Кулеба попросив Захід ввести нові санкції проти Росії

13 квітня, 12:57

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Київ чітко дав зрозуміти, що Україна не стане частиною "русского мира"

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба попросив Захід ввести нові санкції проти Росії, а також посилити оборонний потенціал нашої країни. Про це заявив на спільній з генсеком НАТО пресконференції.

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За його словами, Росія повинна зрозуміти, що Україна належить до світу демократії, до західного світу, і Захід не дозволить Росії знищити демократію і суверенітет України.

"Україна ніколи не стане частиною "русского мира". А на операційному рівні нам потрібні заходи, які б стримували Росію. Це може бути, як зазначив генсек (НАТО Єнс Столтенберг.- Ред.), новий раунд санкцій, які б підняли ціну агресії для Росії. Це може бути пряма підтримка і посилення оборонних можливостей України", – сказав Кулеба.

Як повідомляли новини "Сьогодні", Кулеба вже чітко дав зрозуміти, що Україна не хоче війни і не планує жодних наступальних дій на Донбасі.

Своєю чергою генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс ніколи не визнає анексію Криму.

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Росія НАТО санкції захід Дмитрий Кулеба

Джерело: Сьогодні

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