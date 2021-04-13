Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба попросив Захід ввести нові санкції проти Росії, а також посилити оборонний потенціал нашої країни. Про це заявив на спільній з генсеком НАТО пресконференції.

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За його словами, Росія повинна зрозуміти, що Україна належить до світу демократії, до західного світу, і Захід не дозволить Росії знищити демократію і суверенітет України.

"Україна ніколи не стане частиною "русского мира". А на операційному рівні нам потрібні заходи, які б стримували Росію. Це може бути, як зазначив генсек (НАТО Єнс Столтенберг.- Ред.), новий раунд санкцій, які б підняли ціну агресії для Росії. Це може бути пряма підтримка і посилення оборонних можливостей України", – сказав Кулеба.

Як повідомляли новини "Сьогодні", Кулеба вже чітко дав зрозуміти, що Україна не хоче війни і не планує жодних наступальних дій на Донбасі.

Своєю чергою генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс ніколи не визнає анексію Криму.

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