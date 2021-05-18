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Кулеба про відеозверненні Чауса: Головне, щоб Росія це не використала

18 травня, 12:49

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

У Києві побоюються, що Росія може спробувати розсварити Молдову і Україну

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував вихід на зв'язок екссудді Миколи Чауса, який знаходиться у Молдові і зазначив збіг візиту глави молдавської МЗС до Києва з оприлюдненням відеозапису.

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Про це він сказав під час онлайн-брифінгу.

За його словами, цей несподіваний поворот може змінити картину справи судді.

"Знаєте, у кримінальних справах є таке поняття "нововиявлені обставини" і цей відеозапис, безумовно, є нововиявленою обставиною. Вона вимагає додаткового аналізу і змінює картинку того, про що останні тижні активно писали насамперед молдавські і в значній мірі (можу абсолютно впевнено заявити ) проросійські ЗМІ, нав'язуючи трохи іншу картину реальності громадській думці", – зазначив Кулеба.

Також глава МЗС вважає дуже важливим, щоб "ситуація з Чаусом у жодному разі не була використана третьою стороною, а саме Росією, для того, щоб посварити Україну з Молдовою і створити напругу між країнами".

Нагадаємо, 3 квітня в центрі молдавської столиці відбулося викрадення судді Миколи Чауса, який втік з України і оголошений в міжнародний розшук.

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Своєю чергою в СБУ помітили викрадення Чауса і відкрили справу.

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